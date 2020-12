D.s. Crotone: “Non mi aspettavo il Milan in testa: ma giocano bene e se lo meritano”

MILANO – Il d.s. del Crotone Giuseppe Ursino ha rilasciato un’intervista a TMW Radio durante la quale ha parlato di quali sono le sue rivelazioni di questo campionato: “Il Milan primo in classifica. Così non me lo aspettavo, ma dico che se lo meritano perché giocano molto bene. Un’altra squadra che mi ha fatto grande impressione, a parte l’Atalanta, è il Sassuolo. Gioca molto bene e sarà tra le sorprese“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<