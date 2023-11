Milan, la Curva Sud pronta ad accogliere Donnarumma: “C’è posta per te”

Attraverso i suoi canali social, il tifo organizzato della curva rossonera ha lanciato un messaggio all'ex Milan, in vista del match col PSG

Dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli, oggi il Milanha ripreso gli allenamenti in vista del match di sabato sera contro l'Udinese. Dopo la sfida ai friulani poi, i rossoneri torneranno in campo per l'importante sfida contro il PSG in Champions League.

La partita contro la squadra francese sarà molto importante per la classifica del girone, ma sarà anche l'occasione per il ritorno a San Siro da avversario di Gianluigi Donnarumma. E per questo la Curva Sud rossonera sta preparando un'accoglienza particolare per l'ex, che non si è lasciato bene con il popolo rossonero.

Sul proprio profilo Instagram, il tifo organizzato della curva rossonera ha postato la foto di una serie di scatoloni, che raffigura i preparativi di questa accoglienza. L'immagine è accompagnata da un messaggio: "Donnarumma, c’è posta per te".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.