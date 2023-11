Ambrosini ricorda Berlusconi: “Voleva vincere giocando bene”

L'ex centrocampista del Milan, intervistato dal canale TikTok "De Core Podcast", ha ricordato l'ex patron e la sua passione per il bel gioco

Massimo Ambrosini torna a parlare di Silvio Berlusconi . In un'intervista rilasciata al canale TikTok"De Core Podcast", l'ex centrocampista del Milan ha ricordato lo storico presidente del club rossonero, scomparso il 12 giugno, e la sua passione per il bel gioco , raccontando un aneddoto proprio su questo tema.

" Voleva vincere giocando bene, era una fissazione continua . Ricordo quando, durante l'intervallo di una partita scese in spogliatoio e ci disse, davanti a tutti, che voleva avere più possesso palla. Questo momento si chiamava "Marisa" e voleva dire possesso palla . Tutti noi ci guardammo strano, anche questa era la sua personalità".

