Cuoghi: “Maldini e Massara i top nel loro mestiere: poche parole e tanti fatti”

Ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato Stefano Cuoghi che sul Milan ha detto: “Milan-Spezia? Il Milan quella gara l'avrebbe probabilmente vinta. Non so se il portiere ci arrivava su quel tiro o se si è fermato, in ogni caso i rossoneri non avevano chiuso la partita e alla fine ha vinto lo Spezia. E' chiaro che una squadra che vuol vincere lo scudetto non può permettersi di tenere così in bilico il risultato. Devo dire che si è sentita assenza Tonali. Ma va anche sottolineato che fino a qualche tempo fa il Milan giocava da squadra mentre ora vive sulla capacità dei singoli che possono risolvere le partite, vedi Leao o Ibra. Non c'è più quel senso di compattezza di squadra, va recuperata questa prerogativa".