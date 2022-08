Riavvolgiamo il nastro: la cronaca del match vinto ieri dai rossoneri

Ieri i rossoneri di Stefano Pioli hanno battuto il Vicenza in amichevole ad una settimana esatta dall'esordio in Serie A

“La partenza è negativa, passano solo una manciata di secondi e il Vicenza trova già il gol: cross di Begić per la spizzata aerea di Rolfini all'angolino. Il Milan mette da parte l'imprevisto e comincia ad accendersi, il più vivo è Leão il quale al 7' calcia alto e all'11' segna il pareggio: smarcato da Rebić, piatto destro toccato ma non salvato dal portiere. Dopo il pareggio i rossoneri spingono a pieno regime, guida Rebić: al 14' prova la fortuna con un tiro da notevole distanza, al 16' manda sopra la traversa. Al 21' arriva il sorpasso: stavolta Leão fa l'assist, ci pensa Messias a incornare”.

“Si allarga il divario, uno-due micidiale per calare il poker già alla mezz'ora: al 30' l'asse Leão-Hernández regala al mancino di Rebić la possibilità di gonfiare la rete in girata, al 31' la velocità di Theo sorprende la difesa avversaria e costringe Dalmonte alla deviazione nella propria porta. Anche Díaz, impreciso su punizione, ed Hernández, murato in area, cercano di partecipare alla festa”.

“Massiccia dose di sostituzioni, alla ripresa, per i veneti. Il Diavolo deve rinunciare presto a Tonali per un problema muscolare, però nel frattempo arrotonda il parziale grazie a Tomori, bravo al 50' a deviare di testa sugli sviluppi di un angolo di Bennacer. Meno strappi e meno velocità, più possesso e gestione. Pioli cambia pelle ai suoi, comunque capaci di rimanere attenti e affamati: al 64' nuova firma per la doppietta personale di Rebić, abile a superare ancora Brzan - rasoterra sotto le gambe - dopo essere stato imbeccato in verticale da Díaz. Nel finale, reso complicato da una forte pioggia, va sottolineato soprattutto il debutto di De Ketelaere, vicino al bersaglio grosso al 79' grazie a un numero nello stretto e poi una conclusione in scivolata di poco a lato. Triplice fischio”. Questo il comunicato del Milan in merito.