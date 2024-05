Criscitiello: “De Zerbi? Via per un’idea di calcio diversa dal club”

L’addio al Brighton di Roberto De Zerbi ha scosso il weekend di Premier League. A fare il punto della situazione è stato il giornalista

Stefania Palminteri Redattore 20 maggio 2024 (modifica il 20 maggio 2024 | 12:55)

L’addio al Brighton di Roberto De Zerbi ha scosso il weekend di Premier League. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Michele Criscitiello in un editoriale sul portale web dell’emittente Sportitalia. Per il giornalista, Roberto De Zerbi, ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan, “ha deciso di diventare l’unico al mondo a fare beneficenza nel calcio“.

Il giornalista racconta che “la coerenza e gli ideali per il tecnico vengono prima dei soldi“. Dietro la scelta dell’addio al Brighton, per il tecnico “non ci sono i soldi da contare sul conto corrente” e “non c’è il Bayern, il Milan, il Barcellona, la Juventus o il Manchester United“. Il motivo della separazione è “solo un’idea diversa di calcio che non combacia più con quella del club“.

Ed emergono anche dei retroscena. Secondo quanto riportato dal giornalista, “verso dicembre il Brighton gli offre altri due anni di contratto: roba da 8 milioni a stagione per 4 anni. Al mio Paese sono 32 milioni di sterline. Lui rifiuta. Sabato annuncia l’addio e lascia due anni di stipendi senza avere la certezza di una squadra e senza una sterlina di buonuscita“.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.