Criscitiello: “Calhanoglu? Diffidare di chi passa da una sponda all’altra”

Negli ultimi giorni è trapelato l'interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu . L'ex Milan avrebbe parlato con il club tedesco all'insaputa dell' Inter , che ne è rimasta infastidita. Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato così la vicenda.

Le sue parole: "I tifosi dell'Inter iniziano a capire che non ci si può fidare di chi ha tradito una maglia e un popolo . Il calciatore non si mette in discussione ma Calhanoglu ha ampiamente dimostrato di essere un infedele calcistico . Chi tradisce una volta, tradisce anche la seconda . I tifosi devono capire che bisogna tifare di più la maglia e meno i calciatori che pensano a soldi e carriera. Poi, se gli conviene, saltano sotto la Sud e, se arrivano più soldi dalla Nord, saltano sotto la Nord ".

Il direttore ha continuato: "Il Bayern Monaco si è fatto avanti per il turco ma due settimane fa l'Inter ha risposto picche. Resta qui, non si muove, è un simbolo di questa nuova Inter. Peccato che, fregandosene del pensiero del suo club, Calhanoglu abbia dato l'ok al suo agente a continuare a trattare con i tedeschi. L'amore per l'Inter potrebbe finire velocemente come finì al Milan. Bisogna sempre diffidare di chi passa da una sponda all’altra".