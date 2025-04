Costacurta: “Il problema del Milan è la difesa, non l’attacco”

Ieri sera il Milan ha perso 1-0 contro l' Atalanta a San Siro, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Dagli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta ha criticato la difesa dei rossoneri, individuandolo come il punto debole della squadra di Conceicao .

Le parole dell'ex difensore rossonero

"Il Milan svagato c'è, ha una continuità di alti e bassi sulla concentrazione che ormai si può considerare una debolezza. Parliamo molto di giocatori come Leao e Gimenez, ma è dietro il problema. Sono quelli dietro che fanno perdere così tanti punti, non quelli davanti. I gol arrivano, il problema è dietro. Due liberi davanti la porta in una partita così... La cosa grave da risolvere è questa: nell'occasione del gol, Bellanova ha due opzioni a disposizione".