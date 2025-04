Calciomercato Milan – Formazione da sogno con Allegri: guardate che squadra!

Tra i nomi in cima alla lista del Milan per il post-Conceicao c'è sempre quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, grande ex rossonero, ha una voglia matta di tornare ad allenare in Serie A e Milano lo attira. Da quanto sappiamo, un ritorno in rossonero sarebbe un’occasione che accetterebbe al volo, passando sopra anche ad alcune questioni economiche. E con lui in panchina e un calciomercato estivo all’altezza, il Milan potrebbe seriamente ambire a tornare protagonista, proprio come vogliono i vertici del club.