Costacurta: “Vorrei un allenatore che si inc…i. Spingo per De Zerbi…”

Alessandro Costacurta nel corso di Sky Calcio Club si è espresso chiaramente su quello che manca in questo momento al Milan

Stefania Palminteri Redattore 20 maggio 2024 (modifica il 20 maggio 2024 | 14:08)

Costacurta nel suo intervento a Sky Calcio Club sul futuro del Milan è stato chiaro sulla tipologia di allenatore che vorrebbe vedere in panchina: “Io vorrei un allenatore che si inc…i Ci sono periodi in cui da noi, parlo per esperienza personale, c’era bisogno di uno che avesse il carattere per urlare e non solo cercare di mediare e credo che in questo momento al Milan serve una figura così”.

I nomi — I nomi sono stati indicati e corrispondono alle caratteristiche di: “Io spingo Roberto De Zerbi, che è un prodotto del Milan, uno come Antonio Conte. Io non ho niente contro Fonseca, secondo me in questo momento nello spogliatoio vedendo quello che sta succedendo nel Milan adesso dopo quello che è stato con Pioli ci vorrebbe uno che facesse risalire un po’ la tensione”.

