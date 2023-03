Costacurta: “Milan-Napoli in Champions? Sarà una bella battaglia”

In esclusiva a Sky Sport ospite di Melissa Satta a “Goal Deejay”, ha parlato l'ex calciatore Billy Costacurta il quale sui sorteggi di Champions League che vede tre squadre italiane ai quarti di finale ha detto: “E' un buon segnale. Vuol dire che stiamo rinascendo, la situazione è molto meno peggio di quello che si dice e c’è l’opportunità per una squadra italiana di andare in finale”.