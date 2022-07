Costacurta: “Il Milan è indietro sul mercato, rivali di sempre sono avanti”

In esclusiva alla Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato l'ex giocatore del Milan Billy Costacurta il quale ha parlato del prossimo campionato dicendo: “Sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano. Ma stavolta, le due rivali potrebbero essere soprattutto nerazzurri e bianconeri che hanno acquistato grandi campioni come Lukaku, Di Maria e Pogba, pur rischiando di perdere punti di forza quali De Ligt o Skriniar. Il Milan è ancora indietro sul mercato, così come Roma e Napoli che ha ceduto una colonna come Koulibaly”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta del Mezzogiorno dove ha parlato l'ex giocatore del Milan Billy Costacurta in merito al prossimo campionato di Serie A.