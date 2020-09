Milan, parla Costacurta

MILANO – Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero ed opinionista di SkySport, si è così espresso sul Milan ad inizio campionato, posizionandolo al sesto posto: “Avrei potuto mettere il Milan quinto, ma non tra le prime quattro perché ci sono squadre più attrezzate come il Napoli. Secondo me, sono almeno quattro le squadre più forti del Milan”.