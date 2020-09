Calciomercato Milan – Ore di fuoco, attenzione: sta succedendo di tutto!

Calciomercato Milan, notizie a raffica: ecco cosa sta succedendo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il calciomercato del Milan potrebbe regalare ai rossoneri ancora qualche sorpresa, e non sembrerebbero da escludere colpi da sogno. È proprio con il sogno di Maldini che apriamo la raffica di notizie di oggi. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Federico Chiesa, che resta uno dei grandi obiettivi del Milan. “Oggi Commisso ha aperto alla cessione, il problema sono le cifre che chiede la Fiorentina. Nessuno si è ancora avvicinato. Molti vogliono fare un prestito alto con obbligo di riscatto, ma la Fiorentina vuole un pagamento quasi immediato con soldi garantiti senza contropartite tecniche” – ha svelato l’esperto di calciomercato. Il super colpo rossonero resta dunque complicato, ma dopo questa apertura potrebbe sbloccarsi improvvisamente. Occhio però anche alle altre trattative.

Grande attenzione anche alla situazione centrocampo. I rossoneri sperano nel ritorno di Bakayoko, ma la trattativa col Chelsea è complessa e sta costringendo Maldini a considerare delle alternative. Secondo Tuttosport, il piano B potrebbe essere André Zambo-Anguissa, mediano camerunese del Fulham. Si tratterebbe di un’operazione poco costosa che regalerebbe a Pioli un giocatore dalle caratteristiche fisiche molto simili a quelle di Bakayoko. Infine una conferma pesantissima su un altro nome caldo.

Chiudiamo con l'ultima notizia, che potrebbe far pensare ad un altro colpo in dirittura d'arrivo. Il Milan segue Wesley Fofana da mesi, considerandolo un'ottima alternativa per la difesa. Il ragazzo non è stato convocato dal Saint-Etienne, e secondo la stampa francese l'addio ai biancoverdi sarebbe ormai imminente. C'è da capire chi sia in vantaggio tra Milan e Leicester, visto che il club inglese si sarebbe mosso in maniera concreta per il difensore classe 2000.