Costacurta sul mercato: “Dietro qualche alternativa serve, davanti…”

Il Milanoggi sarà impegnato al Castellani contro l'Empoli, nell'ultima giornata del girone d'andata. Nel frattempo la società sta lavorando a pieno regime alle mosse da fare in questo mercato di gennaio. In particolar la dirigenza sta lavorando sul reparto arretrato. A tal proposito, Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato delle priorità per la sessione invernale.