Costacurta: “Il Milan ha un calendario molto difficile, così non so se basta”

L'ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato del ruolo del Milan nella corsa Scudetto: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Sky Sport è intervenuto l'ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta che ha parlato del ruolo del Milan nella corsa Scudetto e ha detto: “A guardare la partita contro il Genoa si è capito che la squadra conosce bene l'importanza del risultato. Ci può essere una crescita. In queste ultime gare il Milan ha giocato un po' peggio perché c'è la consapevolezza dell'importanza della partita. Ma così non basta: il Milan ha un calendario molto difficile". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove è intervenuto l'ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta che ha parlato del ruolo del Milan nella corsa Scudetto.

Anche il grande Arrigo Sacchi ha parlato di Milan e di lotta Scudetto

Il grande ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e sul Milan nella lotta Scudetto ha detto: "Paolo Maldini e Massara hanno fatto un ottimo lavoro, e Gazidis è sempre stato attento al bilancio e non ha mai permesso operazioni pericolose. Maldini e Massara hanno acquistato giocatori giovani, semisconosciuti, e questo lo può fare soltanto chi davvero capisce di calcio. Inoltre è aumentato il numero degli abbonamenti e la squadra sta lottando per vincere lo scudetto. Grandi risultati”. Queste le parole del grande ex tecnico del Milan Arrigo il quale ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport del Milan nella lotta Scudetto.

Il giornalista Giancarlo Marocchi ha invece parlato del derby di Coppa Italia di martedì

A Sky Sport ha parlato Gianclarlo Marocchi che ha detto: “Milan e Inter lotteranno fino alla fine. Sono curioso di vedere se la vincente del derby di Coppa Italia troverà qualcosa in più. Magari chi andrà in finale avrà maggiore entusiasmo. Sarà sfida che si giocherà su dei particolari, con tanti rimpianti per chi non vincerà lo Scudetto. Siamo in fondo, vedo le tre squadre davanti vincere perché hanno giocatori nettamente superiori alle altre”.