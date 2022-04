Kalulu, il centrocampista che non t’aspetti: assist alla Modric per Leao

Un assist dolcissimo corona una prestazione straordinaria. La grande intuizione di gennaio per i rossoneri è stata credere in lui.

Prestazione gigante del "tuttofare" Pierre Kalulu nella sfida contro il Genoa. L'assenza di Calabria all'ultimo momento costringe Pioli a mandare in campo Gabbia e a spostare il francese sull'out di destra. L'ex Lione torna nel suo ruolo naturale e conquista tutti. Dopo 222 minuti senza trovare la via del gol i rossoneri si sbloccano. E sul gol che apre le marcature la firma la mettono Leao e Kalulu. Il francese pennella un cross col contagiri per premiare l'inserimento coi tempi giusti di Rafa sul secondo palo. Un assist straordinario del numero 20 rossonero che mette in discesa la strada per il Milan. I giornalisti di Dazn commentano nel post partita il passaggio di Kalulu paragonandolo al meraviglioso assist di Luka Modric dell'ultima sfida di Champions League tra Real Madrid e Chelsea.