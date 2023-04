Costacurta: “Al Maradona ho visto il miglior Milan della gestione Pioli”

“Il Milan affronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia parte della distanza, e dopo l’ultimo risultato di campionato il gap si assottiglia ancora di più. C’è una squadra, il Milan , in piena fiducia e più sicura di sé, e un’altra, il Napoli, cha ha invece molti dubbi in più. Al Maradona ho visto il miglior Milan della gestione Pioli: aveva fatto altre grandissime partite, ma mai così, mai ad annientare completamente un avversario così competitivo. Incredibile per spirito e qualità dei singoli: Leao ha dimostrato ancora una volta di poter diventare un campione vero. La Champions è il palcoscenico dove deve far sempre più la differenza. Con Diaz formano una coppia tra le più forti d’Europa. In generale ho rivisto intensità, aiuto reciproco, collettivo ma anche individualità”.

“Alla differenza tra campionato e Champions in realtà credo poco: l’Europa era la casa del mio Milan, io e miei compagni ci sentivamo perfettamente a nostro agio in quell’ambiente. Lo stesso non si può dire per il gruppo attuale, molto più giovane. Ma a maggior ragione non si può dire per il Napoli: anche in questo senso non parte avvantaggiato…”