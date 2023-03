Costacurta: “Il Napoli tra le favorite, non sono abituati però alla tensione”

Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, ai microfoni di Sky Sport ha commentato l'esito delle urne di Nyon, che hanno decretato Milan-Napoli come prossima doppia sfida dei Quarti di Finale di Champions League: "Il Napoli inizia a diventare una delle favorite, però devi essere abituato a certe competizioni. La tensione si farà sentire, mi aspetto due partite piuttosto equilibrate. Anche la Semifinale, se passassero il turno, non sarebbe impossibile da vincere. La fortuna del Napoli è che non avrà lo stress del campionato, a differenza del Milan".

A proposito di ex Milan, Franco Baresi si è espresso così ai microfoni dell'emittente ufficiale del club rossonero: "C'era un po' di ansia per le italiane e ci toccherà affrontare il Napoli. Saranno due belle partite, rispettiamo il Napoli per quello che sta facendo e proponendo. Il Milan ha storia ed esperienza per fare due grandi partite per passare il turno. Il Napoli ha dei giocatori di qualità, dobbiamo alzare il livello. Il Milan credo che lo possa fare. Sicuramente la nostra storia parla, sappiamo quello che il Milan è capace di fare in campo internazionale. Questo Milan ha voglia di stupire ancora. Nella squadra c'è entusiasmo, due partite possono dare quest'importanza nel passare il turno".