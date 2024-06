Corriere dello Sport: “Un biennale per Fonseca. Milan, nasce l’U23”

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla panchina del Milan e sulla nascita dell’Under23. Ecco tutte le novità

Giulia Benedetti Redattore 1 giugno 2024 (modifica il 1 giugno 2024 | 10:44)

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato a fare il punto sulla panchina delMilan, per capire quando verrà data l’ufficialità di Paulo Fonseca. In particolar modo il quotidiano romano si è concentrato sulla formula con cui il portoghese si siederà sulla panchina rossonera: “Un biennale per Fonseca”.

Secondo quanto riferito restano da limare gli ultimi dettagli burocratici e poi ci sarà il via libera per l’annuncio ufficiale. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l’annuncio. Il tecnico lusitano firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo anno, dal valore di 3 milioni di euro.

Nel frattempo la società sta lavorando per trovare anche l’allenatore dell’U23. Per l’iscrizione della seconda squadra manca soltanto l’ok ufficiale, ma è tutto pronto. Per la panchina è stato scelto Daniele Bonera. Resta perciò da trovare un allenatore per la Primavera, dopo che Abate ha dato le dimissioni per provare a allenare una prima squadra.