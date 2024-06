Corriere dello Sport: “Santiago, il Milan si mette in cammino”

Nell'occhiello si legge: "L'attaccante è la priorità del mercato rossonero. Difficoltà su Zirkzee, per Sesko e Guirassy c'è tanta concorrenza". Per l’attaccante del Bologna sono ritenute esagerate le richieste dell’agente, mentre per il secondo fa paura la concorrenza di Arsenal e Chelsea. Per prendere Gimenez però servono 50 milioni. Secondo quanto emerso, il Milan avrebbe già incontrato l’entourage del calciatore più volte. Per affondare il colpo ora serve trovare una quadra con il club olandese.