Corazza: “Squadre Under 23 strada giusta, il Milan non ha solo Camarda”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'esperto di settori giovanili Daniele Corazza che ha detto: “Se le Under 23 possono aiutare a rendere meno arduo il passaggio dalla Primavera alla Serie A? L'esperienza Juventus ha dimostrato che questa è la strada giusta. È una grande possibilità che si offre ai ragazzi del settore giovanile rossonero. Sposo l'Under 23, anche perché la Primavera del Milan ha dei giocatori con individualità importanti e questo aiuterà. Il club può seguire i suoi giocatori in casa ed è più semplice rispetto allo smistamento in prestito nei vari club dove si fa obiettivamente fatica a seguirli tutti costantemente".