Calciomercato Milan – Salta Fullkrug? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Il Milan continua a lavorare sul fronte del calciomercato su diversi fronti. Fofana del Monaco è l'obiettivo principale per il centrocampo, Pavlovic e Fullkrug i nomi caldi per difesa e attacco. Ma su questi ultimi due obiettivi del mercato rossonero sarebbe piombato in queste ore l'Atletico Madrid. In particolare, racconta la Bild, l'Atletico sarebbe pronto a farsi avanti con il Borussia Dortmund per Niclas Fullkrug con un'offerta da ben 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra che sarebbe fuori portata per il Milan, che dunque dovrebbe guardare altrove per completare il proprio reparto avanzato. A tal proposito, sulla lista di calciomercato di Ibrahimovic e soci ci sarebbero già diversi nomi importanti. Andiamo dunque a scorrerli tutti, uno dopo l'altro, dall'obiettivo più difficile fino ad arrivare a quello più concreto <<<