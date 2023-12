Coppa Italia Primavera, Milan ok 4-0 e quarti di finale conquistati

Il Milan primavera si rialza subito. Dopo il ko nell'ultimo turno di campionato, gli uomini allenati da Ignazio Abate vincono e convincono. I giovani rossoneri hanno battuto grazie ad un netto quattro a zero i parì età dell'Empoli conquistando così un posto nei quarti di finale della Coppa Italia Primavera.

Le reti di Liberali e Stalmach nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivati i gol di Magni e Paloschi . Bella vittoria e ora l'obiettivo è guardare avanti per risalire la china in campionato.

