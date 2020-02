Coppa Italia, Juve-Milan a porte aperte, ma solo per i piemontesi

Nell’incontro avvenuto questo sabato mattina a Torino nella sede della Croce Rossa tra il prefetto Claudio Palomba, i ministri e i presidenti delle Regioni sarebbe emersa la possibilità di far accedere allo Stadium soltanto i tifosi residenti in Piemonte, lasciando quindi fuori gli ospiti e i fan del club bianconero provenienti da altre zone, pur in possesso del biglietto.

La disposizione definitiva sarà specificata nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

