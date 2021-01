Convocati Milan – Presenti Calhanoglu e Ibrahimovic

MILANO – Con una nota sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha diramato l’elenco dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera contro i rossoneri. Nell’elenco del tecnico emiliano a sorpresa compaiono Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Due giocatori che alla vigilia del match sembravano essere ancora indisponibili. Una vera e propria sorpresa per i tifosi e anche per il Torino. Non è detto però che i due giocatori, vere e proprie colonne della squadra rossonera partano titolari, ma non si può escludere che Pioli non li metta in campo per qualche minuto. Un modo per far accumulare, soprattutto allo svedese, qualche minuto in campo. L’ex attaccante di Manchester United e Barcellona è al secondo infortunio importante (escluso il covid). Il 22 novembre, nel match contro il Napoli, lo svedese aveva riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra che lo aveva tenuto out per un mese ritrovando il campo il 18 dicembre. Un rientro forse troppo avventato visto che pochi giorni dopo ha riportato anche una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Mentre Calhanoglu era uscito malconcio dal match contro la Juve del 6 gennaio.

MILAN-TORINO: I CONVOCATI Ecco i rossoneri a disposizione per la 17° giornata di Serie A a San Siro