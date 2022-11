Continua l’AC Milan Trophy Tour: oggi tappa a Singapore

Continua il Trophy Tour del Milan in giro per il Mondo. Questa volta la città scelta per ospitare la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 è Singapore. Questa sera ci sarà infatti uno speciale meet and greet con la leggenda rossonera Daniele Massaro presso il PUMA Flagship Store di Singapore. L’evento è stato organizzato dalla società meneghina e da PUMA in collaborazione con Emirates, proprio per portare in giro nel mondo lo Scudetto conquistato al termine della passata stagione.