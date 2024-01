Conte, Milan o Napoli? De Laurentiis non molla: le ultimissime

Il Milan ed il Napoli continuano a combattere per potersi assicurare le prestazioni di uno dei migliori tecnici in circolazione: Antonio Conte

L'idea del coach, però, continua a restare chiara visto che non ha intenzione di subentrare a stagione in corso, ma vuole dettare le sue condizioni sin dall'inizio dell'anno. Proprio per questo motivo la battaglia è rinviata alla fine della stagione in corso.