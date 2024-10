Stadio Milan, ieri il Consiglio comunale a San Donato: le ultime

Questo ordine del giorno recitava: "Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area "San Francesco" presentata dal consigliere Forenza ".

Questa mozione però non è stata discussa, per l'assenza giustificata del consigliere firmatario. Forenza aveva già presentato a luglio 2023 un'altra mozione per chiedere l'ammissibilità del quesito referendario sullo stadio del Milan. Il Collegio dei Garanti poi, a maggio 2024, aveva bocciato il quesito per l'inammissibilità della richiesta di referendum.