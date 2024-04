Stadio Milan, stasera consiglio Comunale a San Donato. E Cardinale…

Questa sera alle 21 il Milan sfiderà la Roma a San Siro, nel match di andata dei quarti di finale di Europa League . Ma nella serata di oggi non ci sarà solo l'appuntamento europeo, ma uno importante per il tema stadio .

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, stasera a San Donato Milanese ci sarà un consiglio comunale significativo. All'ordine del giorno infatti ci sarà una mozione per sospendere l'iter sull'accordo di programma. Nel caso in cui la maggioranza regga, la mozione sarà respinta e partirà l'accordo di programma, con lettera da mandare domani o la prossima settimana presso gli enti interessati (Regione, Città Metropolitana, Comune di Milano, Ferrovie, Autostrade). A quel punto poi inizierebbe un periodo tra i 12 e i 18 mesi di incontri tecnici e dibattiti riguardo alla fattibilità dell'impianto. Gli argomenti principali saranno viabilità e trasporti. Un iter lungo e difficile ma necessario. E Cardinale spera che da stasera parta questo percorso per l'agognato nuovo stadio. In tutto questo, parlando di mercato, grande attenzione. Notizia col botto, l'annuncio è clamoroso: "Può tornare al Milan in estate!" <<<