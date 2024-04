Carnevali: “Milan? Siamo in un momento di difficoltà, chance salvezza…”

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in vista del match di campionato tra le due squadre. Le sue parole

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il ds del SassuoloGiovanni Carnevali che ha detto: "Chance salvezza sono diminuite, ma ci sono ancora. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a togliere qualche paura”.