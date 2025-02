Milan, conosciamo meglio Gimenez: il focus sul bomber rossonero

Al Cruz Azul conquista complessivamente sei titoli, tra cui una Supercoppa nel 2022 in cui va anche a segno . È l'ultimo acuto messicano, perché l'estate 2022 è quella dell'approdo in Europa . Santiago, infatti, firma per il Feyenoord e non impiega molto a trovare il primo gol: succede il 27 agosto, nel successo della squadra di Slot sull'Emmen. A inizio settembre le prime reti europee, all'Olimpico contro la Lazio in Europa League. La prima stagione in Olanda è trionfale, perché Gimenez contribuisce con 15 gol (23 considerando tutte le competizioni) alla vittoria dell'Eredivisie del club di Rotterdam .

L'annata successiva, il 2023/24, è quella della consacrazione: il conto delle reti cresce - sono 23 in campionato - e soprattutto arriva l'esordio in Champions League. C'è un po' di Italia anche in questo, dal momento che Santiago trova la sua prima rete nella massima competizione europea ancora contro la Lazio, uno dei momenti più alti di un 2023 che lo vede battere il record di gol in un singolo anno solare (31) che apparteneva a Luis Suárez. Nella sua seconda stagione olandese conquista la KNVB Cup, trofeo a cui aggiunge anche la vittoria in Supercoppa ad agosto 2024 contro il PSV. Gli ultimi mesi al Feyenoord, prima dell'approdo in rossonero, lo vedono collezionare altri cinque gol in Champions League e in generale il suo conto in due stagioni e mezza a Rotterdam parla di 65 reti in 105 presenze.