Milan, dal papà calciatore alla moglie Fernanda: le curiosità su Gimenez

Lorenzo Focolari Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 09:29)

Santiago Gimenez è stato il grande colpo del mercato di gennaio e sarà il nuovo bomber rossonero. Andiamo a conoscere meglio l'attaccante messicano cono 5 curiosità su di lui, fornite dal sito ufficiale del Milan.

"FIGLIO D'ARTE CON UN ESORDIO SPECIALE

Il calcio è sempre stato nella sua vita, soprattutto per via del padre Christian, noto anche con il soprannome di "Chaco". Sin da piccolissimo, infatti, Santi si è trasferito in Messico con la famiglia e a suo papà è legato anche l'esordio col Cruz Azul: quando il neo rossonero è sceso in campo per la prima volta, in amichevole contro il Pumas, l'ha fatto giocando al fianco del genitore. Oltre alla cittadinanza argentina e messicana, grazie alle origini della sua famiglia Santiago ha anche il passaporto italiano.

I SOPRANNOMI E IL ROSSONERO NEL DESTINO

Nei giorni scorsi proprio il padre Christian ha condiviso sui social alcune foto di Santiago da bambino vestito con la maglia del Milan, e lo stesso neo giocatore rossonero ha sottolineato come sin da piccolo abbia coltivato l'amore e la passione per i nostri colori. A proposito del padre, a lui è legato uno dei due soprannomi di Gimenez: chaquito, da "Chaco". Un apodo, per dirlo alla latinoamericana, che Santiago non apprezza particolarmente poiché desideroso di costruirsi un suo percorso personale. L'altro soprannome, circolato più volte sui social in questi giorni, è "Bebote", attribuitogli per via della forza fisica che lo contraddistingueva da adolescente rispetto ai suoi pari età.

L'IMPORTANZA DELLA FEDE E LA MOGLIE FERNANDA

Oggi è uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo, ma la carriera di Santiago Gimenez ha rischiato di interrompersi a 17 anni. A quell'età, infatti, il neo rossonero si è dovuto fermare per sei mesi a causa di una trombosi alla spalla destra, un episodio da cui ha pienamente recuperato e che ha rafforzato il suo rapporto con la fede. Cristiano cattolico da sempre, la religione è molto importante per Santi, che ogni volta che segna rivolge le dita e lo sguardo al cielo come segno di ringraziamento. Negli ultimi mesi il nostro numero 7 ha anche sposato l'amata compagna Fernanda, cantante e artista messicana conosciuta in un modo decisamente particolare. Entrambi, infatti, sono appassionati di videogiochi e si sono incontrati per la prima volta online affrontandosi.

IL PRIMO MESSICANO, MA NON IL PRIMO DAL FEYENOORD...

A dicembre abbiamo celebrato il nostro 125° anniversario, e nella nostra gloriosa storia abbiamo avuto giocatori provenienti da ben 57 nazionalità. Pur essendo nato a Buenos Aires, Santiago Gimenez è però il primo giocatore messicano nella storia del Milan. Non è però il primo a provenire dal Feyenoord: l'ultimo prima di lui è stato, oltre venti anni fa, Jon Dahl Tomasson. Il danese arrivò nell'estate 2002, prima di una stagione particolarmente importante per noi. E l'auspicio è che anche il Santi rossonero possa essere accompagnato da una buona stella". (acmilan.com)