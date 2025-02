Calciomercato Milan – Clamoroso colpo di scena: “A giugno può arrivare…”

Il Milan ha condotto una sessione di calciomercato invernale decisamente da protagonista assoluto. Soprattutto nelle fasi finali, il Diavolo si è destato e ha fatto la voce grossa, completando un mercato ricco di sorprese tanto in uscita quanto in entrata. Tanti addii, alcuni arrivederci ma - soprattutto - 5 grossi colpi per consegnare a Sergio Conceicao una rosa migliorata e più ricca per affrontare una seconda parte di stagione fondamentale per il futuro prossimo del Milan.

E di futuro si parla già in queste ore, anche in ottica calciomercato. Già perché, stando alle ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero, il club starebbe già pensando al prossimo mercato e valutando alcune mosse importanti. Una in particolare è spuntata proprio in queste ore e sarebbe veramente clamorosa: ecco tutti i dettagli in merito <<<