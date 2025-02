Sala: “Milan e Inter lavorano insieme per lo stadio accanto a San Siro”

Giuseppe Sala è tornato a parlare del tema dello stadio di Milan e Inter . Il Sindaco di Milano è intervenuto ai microfoni di a Rtl 102.5, per "Beppe Sala a tutto campo", rubrica mensile in cui affronterà temi di attualità. Ecco cosa ha dichiarato il primo cittadino.

Le parole di Sala sullo stadio

"La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate a essere insieme e non c'è altra via. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e se le due proprietà non lavorano insieme non si porta a casa. A questo punto mi auguro di aver difeso il vecchio ma amato stadio San Siro, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro. Dobbiamo fare la cessione di San Siro e delle aree limitrofe speriamo entro l'estate".