Verso Milan-Napoli: conosciamo meglio l’avversario dei rossoneri

In attesa del big match di questa sera, conosciamo meglio l’avversario del Milan e diretto rivale per lo scudetto.

Redazione Il Milanista

Tra poche ore il Milanscenderà in campo a San Siro per affrontare il Napoli, nell’ultima gara di campionato prima della sosta per le Nazionali. I rossoneri sono consapevoli dell’importanza di fermare una delle dirette avversarie per lo scudetto. Trionfare questa sera, vorrebbe dire avere dei punti di vantaggio per il trionfo finale. In attesa del big match della settima giornata di Serie A, cerchiamo di conoscere meglio gli avversari azzurri.

I partenopei sono abituati ad accelerare, a sfruttare la velocità e soprattutto l’imprevedibilità dei loro trequartisti. Proprio come tutte le formazioni allenate da Spalletti, anche il Napoli pressa altissimo e non permette agli avversari di impostare l’azione. Gli azzurri sono la squadra che ha realizzato più recuperi offensivi (60) in queste prime giornate di campionato. Sono primi anche per conclusioni in seguito a un recupero alto (13).

Il Milan dovrà essere molto bravo a non permettere ai campani di dominare il possesso palla. I campani sono bravi nello spingere di continuo e restare nella metà campo avversaria. A dimostrazione di questo ci sono i passaggi effettuali in quella zona di campo (1644). Inoltre i partenopei sono primi per gol segnati nella prima mezz’ora di gioco, ma anche per trovare la rete al termine delle partite. Invece i due uomini più pericolosi da tenere d’occhio sono Zielinski e Kvaratskhelia.