Conosciamo meglio gli avversari di questa sera del Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale dove si legge: “Una squadra dal gioco piacevole, propositivo, che cerca sempre d'imporsi in avanti. In questa stagione il Girona non sta replicando i successi del 2023/24, ottenuti sorprendendo giornata dopo giornata le avversarie di un campionato competitivo come La Liga. Ottavo posto in Spagna (ma in ripresa dopo un avvio complicato), fuori dalle prime 24 in Europa e già eliminati in Copa del Rey, i catalani in estate hanno salutato elementi importanti della scorsa stagione come Sávio, Aleix García e Dovbyk su tutti, ma le caratteristiche tattiche della squadra di Michel sono rimaste abbastanza invariate. Un 4-3-3 per certi versi non troppo dissimile da quello rossonero, in cui gli esterni offensivi si segnalano per la ricerca di ampiezza e profondità. Importante anche l'apporto dei terzini: rispetto al Milan è soprattutto quello di destra - Arnau Martínez - a proporsi in avanti in fase di costruzione con quello a sinistra ad accentrarsi insieme ai due centrali”.