Condò: “La situazione del Milan è molto preoccupante. Su Ibra…”

Brutta serata ieri sera per il Milan. La squadra rossonera ha perso 3-1 contro l'Udinese, che è sembrata più in palla rispetto al Diavolo. Andati in svantaggio con la rete di Pereyra, gli uomini di Pioli avevano recuperato, pareggiando su calcio di rigore con Ibrahimovic. Ma proprio quando il Milan sembrava aver ripreso il match, nel recupero del primo tempo i padroni di casa sono tornati in vantaggio sono tornati avanti con Beto. Nella ripresa poi il sigillo di Ehizibue ha fissato il successo dei friulani.