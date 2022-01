Condò: “Tonali è il migliore del Milan, lo vorrei titolare anche in Nazionale”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della stagione positivissima di Sandro Tonali. Sentite le sue parole.

Un protagonista del Milan di quest'anno è senza dubbio Sandro Tonali. Il mediano classo 2000 arrivato un anno e mezzo fa dal Brescia, si sta prendendo la scena in questa prima metà di stagione ed è diventato un titolare inamovibile per il Milan di Stefano Pioli. Un giocatore che non sta facendo sentire l'assenza di Bennacer e Kessie impegnato in Coppa d'Africa e che è il futuro dei rossoneri e della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Di lui ha parlato Paolo Condò.