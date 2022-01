Chi è Kolo Muani? L’attaccante prima vicino al Milan e ora a un passo dall’Eintracht

Per chi non lo sapesse il Milan è interessata al cartellino di un certo Kolo Muani. Da giugno il giocatore sarà libero da vincoli.

Randal Kolo Muani è un giocatore francese nato a Bondy in Francia il 5 dicembre 1998. In questa stagione, Kolo Muani ha collezionato 19 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, 1677 minuti per il giovane 23enne francese che in campo sta facendo faville. Pensate, 21 tiri in porta e 7 gol, 6 di piede e 1 di testa. Numeri che fanno di Randal Kolo Muani un profilo di sicuro avvenire. Le sue prestazioni sono convincenti e il Milan sperava di prenderlo e farlo sbocciare definitivamente in quel di Milanello.

In queste ore in Francia ma non solo non si fa altro che parlare di lui. La sua cessione a fine stagione è ormai una cosa acclarata. Il Nantes ha fatto di tutto per trattenerlo, ma il giocatore a scelto diversamente. Il contratto di Randal Kolo Muani è in scadenza il 30 giugno 2022 e il ragazzo non ha nessuna intenzione di prolungare il suo accordo con il Nantes. Motivo per il quale il centravanti francese classe '98 è una ghiotta occasione a parametro zero. Il ragazzo chiederà si un aumento di stipendio al suo prossimo club, ma le cifre non saranno di certo folli. Insomma, per il Milan sarebbe un'operazione con tanti, tantissimi pro e con nessuna controindicazione. Purtroppo per i tifosi rossoneri, ora Kolo Muani sembra ad un passo dall'Eintracht Francoforte.