Condò: “La tendenza è quella di cercare tecnici debuttanti a quanto pare”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato dei tanti cambi di tecnici in questa estate di mercato. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Calciomercato – L'Originale ha parlato il noto giornalista Paolo Condò che ha detto: "C'è la tendenza quest'estate a cercare tecnici quasi debuttanti: pensiamo a Kompany al Bayern. In questo scenario Fonseca, che non è certo un debuttante, però è una scelta che la dirigenza impone un po' all'ambiente Milan”.