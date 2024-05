Milan, al via un nuovo concorso: in palio un memorabilia autografato

Il Milan ha annunciato un nuovo concorso: in palio ci saranno dei box con un ricordo di ogni partita della stagione autografato dai giocatori

Lorenzo Focolari Redattore 1 maggio - 10:56

Novità per i tifosi rossoneri. Attraverso il proprio sito ufficiale infatti il Milanha annunciato un nuovo concorso. In palio ci saranno dei box con un ricordo di ogni partita della stagione autografato dai giocatori. Un'occasione da non perdere insomma. Di seguito i dettagli.

Il comunicato: "Questa stagione i nostri giocatori in occasione di ogni partita a San Siro sono protagonisti di un rito unico nel panorama del calcio italiano, ispirato dai grandi tornei del tennis. Proprio come fanno campioni dal cuore rossonero come Djokovic e Sinner quando vincono un match, alla fine del warm-up di ogni partita casalinga i nostri giocatori firmano la lente di una telecamera che viene trasmessa sul maxischermo dello stadio per salutare e ringraziare per il sostegno i nostri fantastici tifosi. Queste lenti inserite in un esclusivo box brandizzato Milan sono il premio in palio del nuovo concorso al via su together.acmilan.com.

Questa è la tua occasione per aggiungere un pezzo unico alla tua collezione rossonera. Mettiti in gioco e potresti avere la possibilità di vincere una di queste lenti autografata personalmente dai tuoi giocatori preferiti! Partecipare è semplicissimo, basterà accedere con le proprie credenziali MyMilan o registrarsi su together.acmilan.com per rispondere al quiz dedicato a ciascuno dei giocatori che hanno preso parte all'iniziativa durante la stagione per aggiudicarsi uno dei box in palio ogni settimana". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.