Ufficiale: Maldini mette a segno il colpo Marko Lazetic

Ora è ufficiale: il giocatore classe 2004 Marko Lazetic è un nuovo rinforzo rossonero. Ecco il comunicato

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L'attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Marko, nato a Belgrado (Serbia) il 22 gennaio 2004, è cresciuto nel Settore giovanile della Stella Rossa con cui ha esordito in Prima Squadra nel novembre 2020, prima di trasferirsi in prestito al Grafičar con cui ha totalizzato 14 presenze e 4 gol. Tornato alla Stella Rossa nell’estate 2021, ha collezionato 16 presenze e 1 rete nella stagione in corso. Lazetić indosserà la maglia rossonera numero 22” . questo il comunicato ufficiale della società rossonera in merito all'acquisto del giovane attaccante serbo classe 2004 Marko Lazetic dalla Stella Rossa.

Marko Lazetic potrà essere un nuovo rinforzo per Stefano Pioli? Iniziamo con il dire che la società rossonera in questi anni non ha mai fatto acquisti tanto per fare. Se il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è andata all-in su Marko Lazetic è perchè le qualità del ragazzo sono elevate. Con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud a mezzo servizio,Marko Lazetic potrebbe essere un ottimo acquisto già da subito. Tutto dipenderà però da come il giovane ragazzo serbo si approccerà al calcio italiano. Se Marko Lazetic non ci terrà molto per ambientarsi, allora già a partire da questa stagione potrebbe essere un grande acquisto. In caso contrario verrà aggregato alla formazione Primavera e continuerà lì il suo percorso di crescita. Quello che però è certo è il fatto che da oggi Marko Lazetic si può definire un nuovo giocatore del Milan di Stefano Pioli.