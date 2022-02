Compagnoni: “Per 60 minuti i nerazzurri sono stati superiori”

Il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato del derby di Milano vinto dai rossoneri contro i nerazzurri

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Maurizio Compagnoni che sul del derby di Milano vinto dai rossoneri contro l'Inter ha detto: “Prima dell’ultimo turno di campionato davamo l’Inter assolutamente padrona del suo destino. Rimane nettamente la favorita, ma adesso ha due squadre ad un punto. Certo, ha una partita da recuperare ma bisognerà vedere come i nerazzurri reagiranno al k.o contro il Milan perché per 60 minuti si è vista una grande Inter. Bisognerà vedere se questo 1-2 in 180 secondi andrà ad intaccare certezze o se questa sconfitta verrà metabolizzata in tempi brevi”. Queste le parole del noto giornalista Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky Sport in merito al derby della madonnina vinto dal Milan sull'Inter.

Il giornalista Paolo Assogna ha invece parlato di Olivier Giroud

Paolo Assogna ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha detto: “Olivier Giroud non mi ha sorpreso nel derby, ha l’abitudine a giocare certe partite. È uno di quei giocatori che magari non vedi per due mesi o per settanta minuti su novanta ma poi sono in grado di girare la partita in pochi minuti aggrappandosi ai pochi episodi che hanno a disposizione. Questo è il peso specifico di giocatori come lui”. Queste le parole del noto giornalista Paolo Assogna intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Giroud MVP nel derby

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha detto: “Due colpi da attaccante, da maestro, da opportunista d'area di rigore. I due guizzi di Olivier Giroud consentono al Milan di ribaltare la stracittadina contro l'Inter e di festeggiare una vittoria bellissima, in pieno spirito Casciavit. Con la doppietta di ieri sera Olivier Giroud è meritatamente, e inevitabilmente, l'MVP di Inter-Milan, superando nelle preferenze Mike Maignan, anche lui protagonista assoluto della notte di San Siro. Sempre più speciale il legame tra l'attaccante francese e lo stadio di casa, certificato dai numeri: tutti i sette gol in Serie A di Olivier Giroud - in 8 presenze da titolare - sono stati segnati a San Siro (anche se questi sono i primi due arrivati in trasferta). Olivier è anche il primo giocatore francese che ha realizzato una marcatura multipla in Serie A contro l'Inter. Un grande attaccante per una grande notte: bravo Olivier!”. Questo il comunicato del Milan.