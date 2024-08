Calciomercato Milan: sfuma l’idea Chiesa, vola in Premier al Liverpool

Ora è quasi ufficiale, Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore del Liverpool. Per l'ex Juventus pronti 4 anni di contratto a 5 milioni

E' ufficiale, il futuro di Federico Chiesa sarà lontano dall'Italia. Il giocatore ha appena dato il suo ok per il trasferimento al Liverpool dove percepirà una cifra intorno ai 5 milioni annui. I 'Reds' e la Juventus hanno trovato l'accordo su una base di 13 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà al Liverpool per i prossimi 4 anni.