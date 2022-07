Stasera Colonia-Milan: i rossoneri sono partiti stamattina per la Germania

I rossoneri di Stefano Pioli partiranno in mattinata per la volta della Germania. Stasera alle 19 ci sarà la sfida al Colonia

Redazione Il Milanista

Stasera il Milan di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Colonia. L'appuntamento è per oggi pomeriggio tardi alle ore 19. Sul sito ufficiale del Milan potete trovare il comunicato ufficiale in merito alla preparazione di questa sfida amichevole che si giocherà in Germania.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti di ieri mattina

“Doppia seduta di allenamento ieri per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello questa mattina per iniziare la prima seduta di giornata alle 10.30.

Il report del mattino

L'allenamento è iniziato in palestra dove la squadra, da quest'oggi al completo, ha cominciato con l'attivazione muscolare prima di passare a una serie di lavori sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte, il gruppo è uscito sul campo dove ha cominciato con alcuni torelli a tema che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche”.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti di ieri pomeriggio

“Nel pomeriggio la squadra è uscita subito sul campo per iniziare il riscaldamento con una serie di esercizi tecnici. Al termine di questi, il gruppo ha eseguito alcune esercitazioni sul possesso, per poi iniziare la parte dedicata alla tattica. La consueta partitella su campo ridotto per chiudere la sessione pomeridiana”.

Oggi è il "match day" per i rossoneri di Stefano Pioli

“SABATO 16 LUGLIO

Domani mattina la squadra partirà per Colonia, dove in serata disputerà un'amichevole contro la formazione di casa: calcio d'inizio previsto alle ore 19.00”. Questo il comunicato ufficiale in merito alla sfida amichevole di questa sera tra il Colonia e il Milan in programma alle ore 19. <<<Sul sito ufficiale del Milan potete trovare la diretta testuale del mercato rossonero in aggiornamento ora dopo ora. I rossoneri si stanno muovendo e avrebbero messo gli occhi in casa del Napoli: ecco di quale giocatore si tratta!>>>

di Sergio Poli