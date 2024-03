Colombo: “Ibrahimovic mi chiama Hulk per per la mia stazza…”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Lorenzo Colombo , di proprietà del Milan ma in prestito al Monza fino a fine stagione, che ha detto: “Quando ero al Milan ero già grosso a 18 anni. Ibra l'ha notato e mi ha chiamato Hulk ”.

Ancora le sue parole

“Ibra mentre stavamo rientrando in campo dopo l'intervallo è venuto da me e Daniel, ci ha detto: "Vi abbiamo mandato qui in prestito per giocare e siete in panchina". Dopo sono entrato e ho segnato”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato Lorenzo Colombo.