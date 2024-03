News Milan / Bomba Conte, sta circolando una voce clamorosa: “Ci siamo”

Il futuro prossimo del Milan è avvolto intorno a un alone di mistero. O, per essere più precisi, ci sono tante questioni in ballo che potrebbero segnare la strada in vista dei prossimi anni, in in modo o nell'altro. Si parte dalla questione relativa al destino della panchina rossonera fino ad arrivare al prossimo mercato del Milan, che sarà determinante per capire le ambizioni del club.