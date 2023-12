Milan, colloqui per il rinnovo di Maignan. Le big d’Europa alla finestra

Sono cominciati i colloqui per il rinnovo del portiere francese, che vuole un consistente aumento dell'ingaggio. E i grandi club attendono

In casa Milan uno dei temi all'ordine del giorno è il futuro di Mike Maignan . Oggi il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione proprio su questo tema. Il portiere al momento è legato ai rossoneri fino al 2026 , con un ingaggio da 2,8 milioni .

Moncada e Furlani hanno già iniziato i colloqui per il suo rinnovo , visto che il francese è una colonna della squadra di Pioli. Il giocatore si trova molto bene al Milan e ha dato la sua disponibilità a restare , ma c'è da trovare un'intesa a livello economico.

La prima richiesta dell'entourage di Maignan è di un ingaggio da 8 milioni di euro . Uno stipendio che va oltre la politica attuale della società . E in Europa le big restano alla finestra: Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea attendono novità .

