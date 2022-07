All. Club Bruges: “Farei di tutto per De Ketelaere, ma la situazione è…”

In esclusiva a HLN.be ha parlato l'allenatore del Club Bruges Carl Hoefkens il quale si è espresso su Charles De Ketelaere. Il tecnico del club belga ha detto: " Farò qualsiasi cosa per lui... Ma è tutto un po' eccessivo per Charles ". Queste le sue parole in riferimento alla situazione di mercato che riguarda il trequartista belga classe 2001. De Ketelaere che è ormai nelle mire di mercato del Milan da più di un mese e alla volontà del giocatore di vestire rossonero si contrappone la resistenza del club belga al suo traferimento in Italia.

Il noto giornalista di Dazn Roberto Gotta ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e sul nuovo centravanti rossonero Divock Origi ha detto: "Origi è l'esempio di un Milan che guarda molto in Oltremanica. Un grande acquisto, anche se sottovalutato in generale. Tutto questo è spiegabile dalla presenza di operatori di mercato che hanno grandi entrature in Inghilterra a livello di scouting e relazioni. E poi l'affare Tomori ha aiutato e non poco…". Queste le parole del noto giornalista di Dazn Roberto Gotta il quale ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è espresso sul nuovo centravanti rossonero Divock Origi.